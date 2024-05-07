نصائح لتجنب التوتر والأفكار المزعجة

في خضم التوتر الشديد، غالبًا ما يلجأ الأفراد إلى آليات التكيف التي تؤدي إلى تفاقم التوتر بدلاً من تقديم الراحة لهم، فبدءًا من الإفراط في مشاهدة التلفاز وحتى تجاهل الأفكار المزعجة، يمكن لهذه السلوكيات الشائعة أن تؤدي إلى رفع مستويات التوتر عن غير قصد.

وللتغلب على هذا التوازن الدقيق، يقدم المعالجون رؤى حول ما يجب تجنبه، والإستراتيجيات البديلة لإدارة التوتر بشكل فعال، بحسب تقرير نشره موقع "huffpost".

تقنيات تخفيف التوتر

وتعترف المعالجة النفسية نيرو فيليسيانو بجاذبية السلوكيات المسببة للتوتر، حتى بين المتخصصين في هذا المجال. ومع ذلك، فهي تؤكد على إمكانية تحقيق تحسن كبير من خلال تغيير أساليب إدارة التوتر، حتى لو لنصف الوقت فقط.

أحد السلوكيات الشائعة، كما أوضحت المعالجة النفسية، هو الإفراط في مشاهدة التلفاز أو التسوق، محذّرة من تحويل الهروب اللحظي إلى آليات مواجهة معتادة، ومشيرة إلى التأثير السلبي لتجنب العواطف.