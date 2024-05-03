قد تصبح "أمة محترقة".. تحذير من تفاقم التوتر في بريطانيا

حذر تقرير بريطاني من أن المملكة المتحدة معرضة لخطر أن تصبح "أمة محترقة"؛ بسبب التوتر العاطفي والجسدي المتزايد بشدة لدى البريطانيين، وفق صحيفة "التايمز".

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العقلية البريطانية، وجدت دراسة أن تسعة من كل عشرة بالغين قالوا إنهم عانوا من مستويات عالية أو شديدة من التوتر خلال العام الماضي، وقد تجاوزت مشاكل العضلات والعظام، مثل آلام الظهر، باعتبارها السبب الرئيس للغياب في مكان العمل في بريطانيا.

وفي ذات السياق، وجدت الأبحاث الأمريكية الرائدة في عام 2022 أن المستويات العالية من التوتر يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الأجهزة المناعية قبل الأوان.

في حين أثبتت دراسة أجريت عام 2021 وجود صلة بين الإجهاد العقلي الكبير وانخفاض تدفق الدم إلى القلب؛ ما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي دراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة (Cell Metabolism)، وجد الباحثون أن الفئران التي تعرضت للإجهاد المزمن لمدة أسبوعين انتهى بها الأمر إلى انخفاض مستويات الخلايا التي تساعد على حماية الأمعاء من مسببات الأمراض التي تسبب الأمراض المزمنة.