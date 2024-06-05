أطعمة صديقة للأمعاء.. أكثر من تناولها

خلافًا للاعتقاد الشائع، لم تعد قاعدة "خمسة في اليوم" هي المفتاح لأمعاء صحية، فقد كشف تقرير نشرته صحيفة "التيليغراف" البريطانية أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تنوع النباتات في النظام الغذائي هو العامل الأهم لصحة الأمعاء.

ويتغذى ميكروبيوم الأمعاء على مجموعة متنوعة من الألياف التي تساعد في إنتاج مواد كيميائية ضرورية لصحتنا، ما يؤثر إيجابيًّا على المناعة ووظائف القلب والدماغ والتحكم في الوزن والصحة العقلية.

وينصح الخبراء بتناول أطعمة البريبايوتك والبروبيوتيك للحفاظ على صحة الأمعاء، وتشمل أطعمة البروبيوتيك الزبادي الطبيعي، والكفير، والخضروات المخللة المخمرة، والتي تعرض الأمعاء للميكروبات الحية.