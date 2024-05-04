تطورات جديدة تزيد الآمال بعلاج مرض "كرون"

يمثل مرض كرون، وهو حالة التهابية مزمنة ومنهكة في كثير من الأحيان تؤثر على الأمعاء، تحديًا كبيرًا لعدد كبير من الأفراد حول العالم، وأظهرت الأبحاث الرائدة في العلاج بالخلايا الجذعية إمكانية شفاء الأضرار المعوية وإثارة استجابات مناعية مواتية.

وتتراوح أعراض المرض من الانزعاج الخفيف إلى المضاعفات الشديدة بما في ذلك: آلام البطن، والإسهال، والتعب، وفقدان الوزن، وفقر الدم، وعواقب قد تهدد الحياة.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة، فإن العلاج النهائي يبقى غير معروف، والعلاجات الحالية مثل المنشطات ومثبطات المناعة تقدم فعالية محدودة، مما يجعل المرضى والمهنيين الطبيين، على حد سواء، يبحثون عن علاجات أكثر فاعلية لتحسين نوعية الحياة.

وبحسب تقرير نشره موقع webmd، شهد علاج مرض كرون، في السنوات الأخيرة، طفرة في جهود البحث والتطوير، مع التركيز على الحلول المبتكرة لمعالجة آلياته الأساسية.

وكثف خبراء الجهاز الهضمي استكشافهم للأدوية الجديدة التي تستهدف الالتهابات واستجابات المناعة الذاتية، إلى جانب الإجراءات الاستقصائية مثل عمليات زرع البراز التي تهدف إلى تعديل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

وفي العام 2024، ظهرت اكتشافات واعدة، مما يوفر أملًا متجددًا للمرضى الذين يتصارعون مع تحديات مرض كرون.

في كاليفورنيا، أظهرت الأبحاث الرائدة في العلاج بالخلايا الجذعية إمكانية شفاء الأضرار المعوية وإثارة استجابات مناعية مواتية. وعلى الرغم من أن هذا العلاج لا يزال في مرحلة ما قبل السريرية، إلا أنه يمثل منارة واعدة للأفراد الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية أو الأدوية المتطورة.

ويؤكد الدكتور مانيش ديف، الذي يقود أبحاث العلاج بالخلايا الجذعية في جامعة كاليفورنيا، على القيود المفروضة على الأدوية الحالية، مشيرًا إلى الآثار الجانبية وتناقص الفاعلية بمرور الوقت. ومن خلال تسليط الضوء على إمكانات الخلايا الجذعية في قمع الاستجابات المناعية وتعزيز تجديد الأمعاء، يدعو الدكتور ديف إلى إجراء مزيد من التحقيقات السريرية للتحقق من صحة هذه النتائج، وتمهيد الطريق للحصول على الموافقة التنظيمية.