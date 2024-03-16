أطباء يشككون في الحقيقة العلمية للنظام الغذائي بحسب سكر الدم

أثار أطباء مخاوف بشأن الصحة العلمية والمخاطر المحتملة المرتبطة بالنظام الغذائي الشائع بحسب سكر الدم، محذرين من أن هذا النظام قد لا يكون مناسبًا للجميع، ويمكن أن يفاقم اضطرابات الأكل في الحالات القصوى.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يتضمن هذا النظام استخدام أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم، التي يستخدمها عادة الأفراد المصابون بداء السكري، ويتم تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي لأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة كجزء من نظام غذائي شخصي.

وحظي هذا الاتجاه بالاهتمام لقدرته المزعومة على تحسين الخيارات الغذائية بناءً على استجابات السكر في الدم الفردية للأطعمة المختلفة.

ومع ذلك، أعرب متخصصون طبيون بارزون، بمن في ذلك مستشار مرض السكري الوطني التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، البروفيسور بارثا كار، عن شكوكهم حول فعالية وسلامة هذا النهج.

وشدد البروفيسور كار على عدم وجود أدلة جوهرية تدعم استخدام أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم لدى الأفراد غير المصابين بالسكري، محذرًا من المخاطر المحتملة، مثل تطور اضطرابات الأكل، خاصة في الحالات التي يوجد فيها تركيز شديد على أرقام المراقبة.