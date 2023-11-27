النظام الغذائي الصحي قد يضيف 10 سنوات لعمرك

أشارت دراسة جديدة إلى أن التحول من نظام غذائي غير صحي إلى نظام غذائي صحي في منتصف العمر، يمكن أن يضيف نحو 10 سنوات إلى عمرك.

واستندت الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة Nature Food، إلى نموذج يستخدم لتقدير كيفية تأثير تغييرات نمط الحياة على متوسط العمر المتوقع للشخص، إذ نظر الباحثون في البيانات الصحية لأكثر من 467 ألف شخص وثقت عاداتهم الغذائية في قاعدة بيانات البنك الحيوي بالمملكة المتحدة.

وقسم المشاركون إلى مجموعتين، الأولى اعتادت تناول الأطعمة غير الصحية، والثانية اتبعت نظامًا غذائيًّا صحيًّا غنيًّا بالخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة وخالية من اللحوم المصنعة والدهون الضارة والمشروبات المحلاة بالسكر.

وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤثر في طول العمر، مثل: التدخين، وشرب الكحول، والنشاط البدني، وجدت الدراسة أن الرجال والنساء الذين اتبعوا نظامًا غذائيًّا صحيًّا بعد عمر الأربعين، والتزموا به بقية حياتهم، اكتسبوا ما يقرب من 9 إلى 10 سنوات إضافية.

في المقابل، وجد باحثون من جامعة "بيرغن" بالنرويج وجامعة "غلاسكو" باسكتلندا أن الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه تحدث فرقا إيجابيا في متوسط العمر المتوقع.

وقال الباحثون إن العناصر الأكثر ارتباطًا بالوفاة هي المشروبات المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة.

ووفقًا لتحليل الباحثين، فإن النظام الغذائي المرتبط بطول العمر يتضمن تناول كميات كبيرة من الحليب ومنتجات الألبان والخضراوات والمكسرات والبقوليات، وتناول معتدل من الحبوب الكاملة والفواكه والأسماك واللحوم البيضاء.