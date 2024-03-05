تشديد القيود على أدوية إنقاص الوزن يخلق مشكلة في نظم الرعاية الصحية

يؤدي تشديد القيود على من يمكنه الحصول على فئة فعالة بشكل ملحوظ من أدوية إنقاص الوزن الجديدة إلى تسليط الضوء على الخلل في كيفية تغطية الخطط الصحية لرعاية السمنة، إذ أدى النمو الهائل لعقار أوزيمبيك وغيره من الأدوية المعروفة باسم ناهضات (أدوية تنظيم مستوى السكر في الدم) إلى زيادة الاعتراف بالسمنة كحالة مزمنة بدلًا من كونها مرضًا ناتجًا عن نمط الحياة. ولكنه أثار أيضًا مخاوف كبيرة بشأن التكاليف المحتملة التي قد تؤدي إلى انهيار الميزانية لعلاج أكثر من 40% من الأمريكيين الذين يعانون من السمنة.

وفي حين أن العديد من أرباب العمل يقدمون بعض الدعم لتغطية تكاليف رعاية مرضى السمنة، إلا أنها عادةً ما تكون محدودة للغاية وتأتي مع المزيد من القيود حول ما سيدفعون مقابلها مقارنةً بالحالات الأخرى.

ويكون الانقسام واضحًا بشكل خاص مع الأدوية المضادة للسمنة. أفاد 76% من أرباب العمل بأنهم يغطون أدوية تنظيم مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، إلا أن 27% فقط يستخدمون تلك الأدوية لفقدان الوزن، وفقًا لمسح أجرته المؤسسة الدولية لخطط مزايا الموظفين لعام 2023.

يحظر برنامج ميديكير منذ فترة طويلة تغطية أدوية إنقاص الوزن، وتضيق بعض الولايات الخناق عليها، حيث قال زيك إيمانويل، عالم الأخلاقيات الطبية ومستشار أوباما السابق للسياسة الصحية إن التباينات في تغطية السمنة تعكس على الأرجح تحيزات مجتمعية منتشرة.