تشديد القيود على أدوية إنقاص الوزن يخلق مشكلة في نظم الرعاية الصحية
يؤدي تشديد القيود على من يمكنه الحصول على فئة فعالة بشكل ملحوظ من أدوية إنقاص الوزن الجديدة إلى تسليط الضوء على الخلل في كيفية تغطية الخطط الصحية لرعاية السمنة، إذ أدى النمو الهائل لعقار أوزيمبيك وغيره من الأدوية المعروفة باسم ناهضات (أدوية تنظيم مستوى السكر في الدم) إلى زيادة الاعتراف بالسمنة كحالة مزمنة بدلًا من كونها مرضًا ناتجًا عن نمط الحياة. ولكنه أثار أيضًا مخاوف كبيرة بشأن التكاليف المحتملة التي قد تؤدي إلى انهيار الميزانية لعلاج أكثر من 40% من الأمريكيين الذين يعانون من السمنة.
وفي حين أن العديد من أرباب العمل يقدمون بعض الدعم لتغطية تكاليف رعاية مرضى السمنة، إلا أنها عادةً ما تكون محدودة للغاية وتأتي مع المزيد من القيود حول ما سيدفعون مقابلها مقارنةً بالحالات الأخرى.
ويكون الانقسام واضحًا بشكل خاص مع الأدوية المضادة للسمنة. أفاد 76% من أرباب العمل بأنهم يغطون أدوية تنظيم مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، إلا أن 27% فقط يستخدمون تلك الأدوية لفقدان الوزن، وفقًا لمسح أجرته المؤسسة الدولية لخطط مزايا الموظفين لعام 2023.
يحظر برنامج ميديكير منذ فترة طويلة تغطية أدوية إنقاص الوزن، وتضيق بعض الولايات الخناق عليها، حيث قال زيك إيمانويل، عالم الأخلاقيات الطبية ومستشار أوباما السابق للسياسة الصحية إن التباينات في تغطية السمنة تعكس على الأرجح تحيزات مجتمعية منتشرة.
وقد شارك إيمانويل في كتابة مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أدان فيه قرار ولاية كارولينا الشمالية بالتوقف عن تغطية عقار GLP-1 كعلاج لإنقاص الوزن لأكثر من 700 ألف شخص مسجلين في الخطة الصحية للولاية. وأضاف مانويل أن "هناك شريحة كاملة من الناس في ولاية كارولينا الشمالية ، نحن لا نغطيها لهم لأنهم يعانون من السمنة المفرطة، هذا أمر غير أخلاقي".
من جهة أخرى، قال إيمانويل إنه يدرك أن أسعار الأدوية المرتفعة تمثل تحديًا، إلا أنه يرى أنها تبدو أكثر فاعلية من حيث التكلفة عندما تفكر في قدرتها على منع المشاكل الصحية الخطيرة المرتبطة بالسمنة.
وصرح شون جريمينجر من التحالف الوطني لمشتري الرعاية الصحية، أن أرباب العمل بدؤوا يدركون القيمة التي يمكن أن تحصل عليها القوى العاملة لديهم من الرعاية الشاملة للسمنة.
كما وجد استطلاع أجرته شركة Accolade في عام 2023 أنه بينما قال واحد من كل 4 من مديري الموارد البشرية إن شركاتهم تقدم أدوية GLP-1، قال ما يقرب من 80% منهم إن تغطية الأدوية ستساعد على الحفاظ على صحة الموظفين على المدى الطويل وستعزز حزم المزايا الخاصة بهم.
ومع ذلك، قال غريمينغر إن أرباب العمل لا يزالون يوازنون بين الأبحاث الناشئة حول عقاقير إنقاص الوزن الجديدة والأسئلة حول أنواع العلاج الأكثر فاعلية لمرضى معينين.
وقال إن قرارات تغطية عقاقير إنقاص الوزن على نطاق أوسع قد تعني ملايين الدولارات في تكاليف الرعاية الصحية الجديدة للشركات الكبرى، ما قد يؤدي إلى تخفيضات في أماكن أخرى. وقال إن ذلك قد يتعارض أيضًا مع القوانين التي تتطلب منهم أن يكونوا مشرفين جيدين على مزاياهم.
خلاصة القول توضح أنه مع توقع طرح المزيد من الأدوية في السوق، واحتمالية الموافقة عليها لحالات أخرى، مثل: أمراض القلب، والأوعية الدموية، سيستمر الضغط على أرباب العمل لتغطية أدوية تنظيم مستوى السكر في الدم وغيرها من أدوية الرعاية الصحية الخاصة بالسمنة.