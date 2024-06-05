الطريقة المثلى للحفاظ على رطوبة جسمك في الصيف

ويؤكد الدكتور ماركوس راني لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن تناول الماء بانتظام يساعد في طرد السموم من الجهاز الهضمي، مما يؤثر إيجابيًّا على صحة الدماغ والقلب والرئتين.

وتختلف كمية الماء التي يحتاجها الجسم بناءً على مستوى النشاط البدني والظروف المناخية والوزن، وبشكل عام، يحتاج الرجال من 3.7 إلى 4 لترات من الماء يوميًّا، بينما تحتاج النساء من 2.7 إلى 3 لترات.

ويلعب الترطيب السليم دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة والأداء الجسدي. لذا؛ من الضروري فهم أهمية الماء والإلكتروليتات واتباع التوصيات لضمان ترطيب الجسم بشكل مناسب.