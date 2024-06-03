في الصيف.. كيف يؤثر شرب الماء البارد على صحتك؟
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى شرب الماء البارد، لكنهم لا يعرفون الآثار السلبية لهذه العادة.
ووفقاً لموقع " تايمز أوف إنديا"، وضح الأطباء أن شرب الماء البارد يمكن أن يسبب انقباضا في الأوعية الدموية؛ ما يعيق الدورة الدموية ويضع ضغطًا إضافيًا على القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.
كما أن الماء البارد يؤثر على عملية الهضم؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تصلب الدهون في الطعام، ما يسبب عسر الهضم وعدم الراحة.
ويحتاج الجسم إلى إنفاق الطاقة لتدفئة الماء البارد إلى درجة حرارته الأساسية؛ ما يؤخر عملية الترطيب، وهو ما يمكن أن يكون ضارًا في الأجواء الحارة.
الترطيب الأفضل في الصيف
وللحفاظ على الترطيب الصحي خلال فصل الصيف، يوصي الخبراء بشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة أو البارد قليلاً. كما يمكن زيادة استهلاك الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال، التي توفر الترطيب والفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.
كما يُفضل شرب السوائل بانتظام على مدار اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لضمان الحفاظ على مستوى ثابت من الترطيب.
ولمن يمارسون الأنشطة البدنية أو يقضون وقتًا طويلًا في الخارج، يمكن الاستفادة من المشروبات التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتجديد الشوارد المفقودة.
وقال الخبراء إن احتياجات الترطيب تختلف من شخص لآخر بناءً على العمر، والحالة الصحية، ومستوى النشاط البدني، لذا، يجب تخصيص ممارسات الترطيب بما يتناسب مع الاحتياجات الشخصية لضمان الراحة والصحة العامة.