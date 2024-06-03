في الصيف.. كيف يؤثر شرب الماء البارد على صحتك؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى شرب الماء البارد، لكنهم لا يعرفون الآثار السلبية لهذه العادة.

ووفقاً لموقع " تايمز أوف إنديا"، وضح الأطباء أن شرب الماء البارد يمكن أن يسبب انقباضا في الأوعية الدموية؛ ما يعيق الدورة الدموية ويضع ضغطًا إضافيًا على القلب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.

كما أن الماء البارد يؤثر على عملية الهضم؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تصلب الدهون في الطعام، ما يسبب عسر الهضم وعدم الراحة.

ويحتاج الجسم إلى إنفاق الطاقة لتدفئة الماء البارد إلى درجة حرارته الأساسية؛ ما يؤخر عملية الترطيب، وهو ما يمكن أن يكون ضارًا في الأجواء الحارة.