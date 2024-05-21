تعرف إلى أفضل 7 أوقات لشرب الماء

يعتبر الماء ضروريًّا لصحة الجسم وراحته، حيث يلعب دورًا حيويًّا في تحفيز العمليات الجسدية والحفاظ على التوازن المائي. ورغم أهمية البقاء مرطبًا طوال اليوم، يظهر أن هناك لحظات معينة يتم فيها تحقيق أقصى فائدة من شرب الماء.

بحسب ما أكده الأطباء لموقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أفضل سبعة أوقات لشرب الماء:

عند الاستيقاظ

يعيش الجسم فترة من الجفاف بعد ساعات النوم، لذا فإن تناول كوب من الماء في الصباح الباكر يساعد على تحفيز السوائل في الجسم وتعزيز عمليات الهضم لديك.

قبل الوجبات

شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام يقلل من الشعور بالجوع الزائد ويساعد في السيطرة على كمية الطعام المتناولة، ما يسهل الحفاظ على وزن صحي.