تعرف إلى أفضل 7 أوقات لشرب الماء
يعتبر الماء ضروريًّا لصحة الجسم وراحته، حيث يلعب دورًا حيويًّا في تحفيز العمليات الجسدية والحفاظ على التوازن المائي. ورغم أهمية البقاء مرطبًا طوال اليوم، يظهر أن هناك لحظات معينة يتم فيها تحقيق أقصى فائدة من شرب الماء.
بحسب ما أكده الأطباء لموقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أفضل سبعة أوقات لشرب الماء:
عند الاستيقاظ
يعيش الجسم فترة من الجفاف بعد ساعات النوم، لذا فإن تناول كوب من الماء في الصباح الباكر يساعد على تحفيز السوائل في الجسم وتعزيز عمليات الهضم لديك.
قبل الوجبات
شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام يقلل من الشعور بالجوع الزائد ويساعد في السيطرة على كمية الطعام المتناولة، ما يسهل الحفاظ على وزن صحي.
أثناء تناول الوجبات
يسهم شرب الماء خلال الوجبات في تسهيل عملية الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، لكن يجب تجنب شرب الكميات الكبيرة مباشرة قبل أو بعد الطعام.
قبل التمرين
يساعد شرب الماء قبل ممارسة الرياضة في الحفاظ على الترطيب وتعزيز الأداء البدني.
أثناء التمرين
من المهم شرب السوائل بانتظام أثناء التمارين الرياضية الطويلة لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق.
بعد التمرين
تعمل مياه الشرب على تجديد السوائل المفقودة وتعزيز عملية التعافي بعد النشاط البدني.
قبل النوم
يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء قبل النوم في تجنب الجفاف أثناء الليل وتحسين جودة النوم.
يجب الانتباه إلى إشارات العطش التي يرسلها الجسم وشرب الماء بانتظام خلال اليوم بناءً على حاجاتك الشخصية وظروفك الصحية ومستوى نشاطك البدني.