قبل الأولمبياد.. ارتفاع قياسي بإصابات حمى الضنك في فرنسا

حطمت فرنسا الرقم القياسي لحالات الإصابة بحمى الضنك، وذلك قبل ما يزيد قليلا عن شهرين من انعقاد الألعاب الأولمبية والأولمبياد للمعاقين.

وتشهد فرنسا كل عام فترات ذروة حالات الإصابة بحمى الضنك في البر الرئيسي لفرنسا، لكن في عام 2024، وصل عدد الحالات المسجلة منذ يناير/كانون الثاني إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في السنوات الأخيرة.

وحمي الضنك، هو مرض فيروسي خفيف ولكن من الممكن أن يتطور إلى شكل خطير ويسبب النزيف.

وبين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2024، تم تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة بحمى الضنك جاءت من خارج فرنسا في البر الرئيسي لفرنسا مقارنة بـ 128 حالة في المتوسط ​​خلال نفس الفترة، أي السنوات الخمس السابقة.

وتم تسجيل هذه الحالات بشكل رئيسي لدى الأشخاص العائدين من رحلات إلى جزر الأنتيل.