انتهاء الإعداد لحفل إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 (فيديو وصور)

تم إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024 بأشعة الشمس في بروفة في أولمبيا القديمة، اليوم الإثنين، قبل المراسم الرسمية، غدًا الثلاثاء، والتي ستمثل المرحلة النهائية للألعاب في فرنسا.

واستخدمت ممثلة يونانية تلعب دور الكاهنة الكبرى مرآة وأشعة الشمس لإيقاد الشعلة في البروفة الأخيرة قبل الحفل التقليدي، غدًا الثلاثاء، في مهد الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة.

ويمثل الحفل بداية مسيرة الشعلة في اليونان وفرنسا والتي ستنتهي في باريس لبدء الألعاب في 26 يوليو المقبل.