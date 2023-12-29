دراسة: الكربوهيدرات الصحية المنخفضة أكثر فاعلية لخسارة الوزن

وخلصت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات النباتية والدهون والكربوهيدرات الصحية مرتبطة ارتباطًا قويًا بزيادة أبطأ في الوزن على المدى الطويل، حيث شهد المشاركون الملتزمون بأنظمة غذائية إجمالية وحيوانية ونباتية منخفضة الكربوهيدرات زيادة في الوزن أعلى نسبيًّا من أولئك الذين يُفضّلون النظام الغذائي الصحي منخفض الكربوهيدرات.

وحسب الدراسة فقد ثبت أن هذا الارتباط واضح بشكل خاص بين الأفراد الأصغر سنًّا (أقل من 55 عاما)، والمشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من النشاط البدني.

وكشفت الدراسة أن تحليل النظام الغذائي النباتي منخفض الكربوهيدرات القائم على الخضروات قد أسفر عن نتائج مختلطة، ففي حين أشارت البيانات المستمدة من دراسة صحة الممرضات إلى وجود علاقة بين درجات VLCD الأعلى وانخفاض زيادة الوزن على المدى الطويل، فإن النتائج التي توصّل إليها لباقي الأفراد قدمت منظورًا أكثر دقة.

كربوهيدرات أقل

ونبّه المؤلف الرئيسي تشي سون، الأستاذ المشارك في قسم التغذية، إلى الفكرة المحورية التي توصلت إليها الدراسة، قائلا: "ليست كل الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها تأثيرات متطابقة على التحكم في الوزن على المدى الطويل".

وشدّد تشي سون على أهمية تعزيز الأنماط الغذائية التي تُعطي الأولوية للأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.