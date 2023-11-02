عكس السائد.. الكربوهيدرات العنصر الأهم لخسارة الوزن

يظن الكثيرون أن الكربوهيدرات سبب زيادة أوزانهم، إلا أنها وبحسب الخبراء تلعب دورًا بارزًا في إنقاصه.

وفي حديث له مع موقع Eat This قال أخصائي التغذية مودي "يعتبر كثيرون أن الكربوهيدرات هي السبب الرئيس وراء زيادة الوزن، لكنها بالفعل جزء أساس من نظام غذائي صحي ومتوازن، وتلعب دورًا مهمًّا في نزول الوزن".

وأضاف "ليست جميع الكربوهيدرات متساوية، فالكربوهيدرات المعقدة صحية موجودة بالحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات، أما المكررة فهي الأقل فائدة وموجودة بالمخبوزات والحلويات والمقالي".

ويوضح مودي "تكمن الحيلة في معرفة كيفية موازنة الكربوهيدرات ضمن وجباتك الأساسية، واختيار مصادرها بحكمة".

وأوصى أخصائي التغذية مَن يرغب في إنقاص وزنه باختيار الكربوهيدرات المعقدة، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تتم معالجتها بأقل قدر ممكن، ولا تحتوي على سكريات مضافة".

ما الكربوهيدرات الصحية؟

وذكر مودي لائحة للكربوهيدرات الصحية، التي تتطلب وقتًا إضافيًّا لهضمها؛ ما يجعلها تمد الجسم بطاقة لفترة أطول، أبرزها:

- الحبوب الكاملة، مثل: الشوفان، والقمح الكامل، والأرز البني

- البقوليات، مثل: الفول، والعدس، والتوفو

- الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل: التوت، والتفاح، والبرتقال

وأضاف مودي "للتحكم بالجوع يجب التركيز على الفاكهة الغنية بالألياف والمنخفضة بنسبة السكر، للتحكم بشكل أفضل بنسبة السكر في الدم والشهية".

قطع الكربوهيدرات

وأشار مودي إلى أن الإفراط بتناول الكربوهيدرات أو الدهون أو البروتينات، سيؤدي حتمًا إلى زيادة الوزن.

وفي النهاية، أوصى مودي في الحصول على حصة متوازنة ومعتدلة من الكربوهيدرات بدلاً من قطعها تمامًا، لأن ذلك سيسبب اختلالًا بتوازن العناصر الغذائية كما يخلق رغبة شديدة في تناول الطعام؛ ما يجعل الالتزام بخطة فقدان الوزن أكثر صعوبة.