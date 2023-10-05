مرض صامت.. هذه أعراضه !

وأعراض هشاشة العظام تشمل ما يلي: الألم الشديد، أو فقدان الطول، أو الانحناء.

وهناك عوامل معينة قد تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، بما في ذلك العوامل التي لا يمكنك تغييرها، وأخرى قد تتمكن من تغييرها، ومنها:

الجنس: حيث إن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. ومع ذلك، فإن الرجال معرضون للخطر، خاصة بعد سن السبعين.

العمر: مع تقدمك في العمر يمكن أن تصبح عظامك أضعف.

حجم الجسم: النساء والرجال الذين يعانون من النحافة والذين لديهم عظام رقيقة هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

التاريخ العائلي: قد يزيد خطر إصابتك بهشاشة العظام وكسور العظام إذا كان أحد والديك لديه تاريخ من هشاشة العظام أو كسر في الورك.

التغيرات في الهرمونات: انخفاض مستويات بعض الهرمونات يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي منخفض الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسورالعظام، واتباع نظام غذائي أكثر من اللازم، أو الحصول على القليل جدًا من البروتين، قد يزيدان من خطر فقدان العظام وهشاشتها.

الأدوية: الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية قد يجعلك أكثر عرضة لفقدان العظام وهشاشة العظام، مثل الجلايكورتيكويدات.

نمط الحياة: يمكن أن يكون أسلوب الحياة الصحي مهمًا للحفاظ على قوة العظام.

المصدر: موقع "ديربورن" الأمريكي