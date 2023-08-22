"هشاشة العظام" سيصيب مليار شخص بحلول 2050‎

أجرى باحثون تجربة جديدة بتحليل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا من بيانات مرض هشاشة العظام التي تغطي أكثر من 200 دولة.

وتوقع الباحثون أن يعاني ما يصل إلى مليار شخص في جميع أنحاء العالم من مرض هشاشة العظام بحلول عام 2050.

ويقول الباحثون إن الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، وهو التهاب المفاصل العظمي، ويؤثر على 15% من سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.