ورقة بحثية تكشف مخاطر جديدة للتغير المناخي

أكد خبراء في أوراقهم البحثية المنشورة في مجلة الصحة العالمية، الآثارَ الصحية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، وخاصة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمراهقين وكبار السن.

وسلّطت هذه الأوراق البحثية، التي كتبها مجموعة من الخبراء من منظمة الصحة العالمية (WHO) والأوساط الأكاديمية العالمية، الضوء على الآثار الصحية التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها للمخاطر المرتبطة بالمناخ في مراحل مختلفة من الحياة، بما في ذلك موجات الحر وتلوث الهواء والكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات.

وترسم النتائج الجماعية صورة مهددة للمخاطر الصحية الملموسة المرتبطة بتغير المناخ، مما يتحدى الفكرة السائدة عن كونها تهديدًا بعيدًا.

ووفقًا للدكتور أنشو بانيرجي، مدير صحة الأم والوليد والطفل والمراهقين والشيخوخة في منظمة الصحة العالمية، فإن الأدلة المقدمة في هذه الأوراق تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من السكان. ويؤكد أنه على الرغم من الوعي المتزايد بتغير المناخ، فإن الجهود المبذولة للتخفيف من آثاره الصحية لا تزال غير كافية.

ومن أحد الاكتشافات المهمة التي توصلت إليها الدراسة هو العلاقة بين الحرارة الشديدة والنتائج الصحية الضارة، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والرضع.