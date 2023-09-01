تقرير: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في إسبانيا مع عودة المدارس

أفاد تقرير صادر عن معهد كارلوس الثالث الصحي "ISCIII"، أمس الخميس، بزيادة واضحة في عدد الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" في إسبانيا، تزامنًا مع بدء العودة إلى المدارس، وفق صحيفة " تونتي مينتوس" الإسبانية.

وقال التقرير إن متوسط عدد الحالات التي راجعت مراكز الرعاية الأولية بلغ 130.2 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الماضي، وهو رقم لم يتوقف عن النمو منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، عندما بلغ 30 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ولوحظ أن أعلى معدلات الإصابة تقع بين كبار السن والأطفال.

وقام المعهد بجمع البيانات المتعلقة بأمراض التهاب الجهاز التنفسي خلال الأسبوع (21-27) أغسطس الماضي، لمعرفة تأثير فيروس كورونا عليها، إذ تبين أن 38.2% من العينات التي تم تحليلها، كانت إيجابية لفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 1.6% فقط للإنفلونزا، و1.3% للفيروس المخلوي التنفسي "VRS"، الذي يسبب التهاب القصيبات.