تقرير: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في إسبانيا مع عودة المدارس
أفاد تقرير صادر عن معهد كارلوس الثالث الصحي "ISCIII"، أمس الخميس، بزيادة واضحة في عدد الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" في إسبانيا، تزامنًا مع بدء العودة إلى المدارس، وفق صحيفة " تونتي مينتوس" الإسبانية.
وقال التقرير إن متوسط عدد الحالات التي راجعت مراكز الرعاية الأولية بلغ 130.2 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الماضي، وهو رقم لم يتوقف عن النمو منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، عندما بلغ 30 حالة لكل 100 ألف نسمة.
ولوحظ أن أعلى معدلات الإصابة تقع بين كبار السن والأطفال.
وقام المعهد بجمع البيانات المتعلقة بأمراض التهاب الجهاز التنفسي خلال الأسبوع (21-27) أغسطس الماضي، لمعرفة تأثير فيروس كورونا عليها، إذ تبين أن 38.2% من العينات التي تم تحليلها، كانت إيجابية لفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 1.6% فقط للإنفلونزا، و1.3% للفيروس المخلوي التنفسي "VRS"، الذي يسبب التهاب القصيبات.
وبحسب رئيس جمعية علم الأوبئة الإسبانية "SEE"، أوسكار زورياغا، فإن "زيادة الإصابات في منتصف موسم الصيف، تظهر أن "SARS-CoV-2" ليس فيروسًا موسميًا يتوقف عن الانتشار عند ارتفاع درجات الحرارة"، لافتًا إلى أن "صيف أعوام 2020 و2021 و2022 شهد موجات إصابة بالفيروس لا علاقة لها بالبرد".
وتابع التقرير أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بموجات المرحلة المزمنة من الوباء، بفضل المناعة التي اكتسبها السكان من خلال اللقاحات والإصابات.
ومع ذلك، يحث متخصصون في علم الأوبئة الأشخاص على البقاء يقظين مع ضرورة الحذر في حماية كبار السن والمصابين بالأمراض، الذين هم أكثر عرضة للإصابة، وفق التقرير.
المصدر: صحيفة " تونتي مينتوس" الإسبانية