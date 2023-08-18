بريطانيا تكتشف أول إصابة بمتحور جديد من "كوفيد 19"

قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة "بي.إيه2.86" من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الخميس، إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، على منصة "إكس"، أنها صنّفت "بي.إيه.2.86" على أنه "متحور تحت المراقبة" نظراً للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

أما عن الطرق لحماية الناس من هذا المتحور، فأوضحت أن النصيحة الوحيدة للوقاية تبقى كما هي بالنسبة لجميع متحورات كوفيد 19، وذلك ريثما تجمع المزيد من المعلومات حول "بي.إيه.2.86".

ورصدت إسرائيل والدانمرك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.