ارتباط مقلق بين الفقر والالتهابات المزمنة في أمريكا

توصلت دراسات حديثة إلى وجود ارتباط مقلق بين الالتهابات المزمنة والفقر، وهي أسباب تزيد من المخاطر الصحية وتقلل متوسط الأعمار في الولايات المتحدة.

وقال تقرير نشره موقع "neuro science news" إن نحو 37.9 من المواطنين في الولايات المتحدة يقبعون تحت خط الفقر بنسبة 11.4% من السكان.

وأثبتت الدراسات المعترف بها منذ فترة طويلة، بحسب الموقع، التأثير السلبي للفقر على الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام.

واكتشف الباحثون الذين اعتمدوا على بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، أن الأفراد الذين يعانون من الفقر والالتهابات المزمنة يعانون من نتائج صحية أسوأ بشكل ملحوظ مقارنة بغيرهم.

واستخدمت الدراسة مستويات البروتين المتفاعل C عالي الحساسية لقياس الالتهاب وتقييم دخل الأسرة.