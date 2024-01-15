دراسة تكشف تأثير الفقر وعدم المساواة على معدلات الجريمة

كشفت دراسة شاملة امتدت لثلاثة عقود، من عام 1990 إلى عام 2020، عن وجود صلة قوية بين تزايد الفقر وعدم المساواة في الدخل، وارتفاع معدلات جرائم القتل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وسلطت الدراسة التي أجراها ويستون ماكول من قسم الأنثروبولوجيا في جامعة يوتا، ونشرها موقع psypost، الضوء على العلاقة المعقدة بين الظروف الاقتصادية والعنف، وخاصة جرائم القتل.

واستجابة للارتفاع المثير للقلق في معدلات جرائم القتل خلال جائحة كوفيد-19، سعت الدراسة إلى إنشاء فهم دقيق للعوامل الأساسية لذلك.

وأكد ماكول أنه على الرغم من دراسة الأسباب المحتملة المختلفة، مثل درجة حرارة الهواء المحيط وخضرة المدينة، إلا أن التركيز بقي على الفقر وعدم المساواة كمحركين أساسيين لهذه الممارسات العنيفة.

واستخدمت الدراسة نماذج إحصائية متطورة، وحللت بيانات من برنامج الإبلاغ عن الجرائم الموحد التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى مسح المجتمع الأمريكي الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي، كما تم استخدام المعامل الجيني الأكثر شيوعًا في قياس عدالة توزيع الدخل، لتقييم عدم المساواة في الدخل.

وكشفت نتائج الدراسة أن الولايات التي لديها أعلى مستويات الفقر وعدم المساواة في الدخل، شهدت أعلى معدلات جرائم القتل على مدى فترة الثلاثين عامًا. ومن عام 2019 إلى عام 2020، لوحظت زيادة مثيرة للقلق في معدلات جرائم القتل في 46 ولاية، فيما شهدت هذه الفترة أيضًا ارتفاعًا في نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر وزيادة في عدم المساواة في الدخل في معظم هذه الولايات.