هل جميع الأطعمة المصنعة والمعالجة ضارة؟
نالت الأطعمة المصنعة والفائقة المعالجة اهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث ركز العديد من الخبراء في المجال الصحي على سلبياتها التي لا تنتهي، بالإضافة إلى أن دراسات حديثة أكدت وجود صلة بين تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري 2 والاكتئاب والخرف والسرطان.
والأطعمة المصنعة هي تلك التي تخضع لتغييرات في مكوناتها خلال عمليات التقطيع والتسخين والتجميد والبسترة والعصر، وتشمل الأمثلة اللحوم المقددة والخضروات المعلبة والفواكة المحفوظة في الشراب، وبعض أنواع الخبز والأجبان الطازجة.
أما الأطعمة فائقة المعالجة فهي الخيارات الجاهزة للأكل أو التسخين، وغالبًا ما تحتوي على العديد من المكونات المصنعة، مثل المواد المضافة والسكريات والدهون، وتشمل العناصر مثل الزبادي المنكه والعصائر والوجبات الخفيفة المعبأة والمشروبات الغازية واللحوم المصنعة والمعكرونة سريعة التحضير (النودلز).
فهل جميع الأطعمة المصنعة وفائقة المعالجة سيئة وضارة بالصحة؟
أكدت لورين أخصائية التغذية هاريس-بينكوس لموقع "ياهو لايف" أن "ليست جميع الأطعمة فائقة المعالجة متساوية.. فبعضها كثيفة المغذيات، مما يجعلها مصدرًا للفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات المعززة للصحة مع كمية محدودة من السكر المضاف والصوديوم والدهون المشبعة".
من جانبها أشارت أخصائية التغذية كريستين بيرن، إلى أن "التخلص من جميع أنواع الأطعمة المعالجة ليس ضروريًا للحفاظ على الصحة، خصوصا وأن القائمة التي تحتوي على عناصر تشبه المواد الكيميائية طويلة، ولا تعني تلقائيًا أن الطعام غير صحي، مؤكدة على أن بعض الأطعمة المعالجة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة".
بعض فوائد الأطعمة المصنعة والمعالجة
شددت بعض الدراسات على فوائد بعض الأطعمة المعالجة للصحة، مثل خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بينما أكدت دراسات أخرى أن اللبن على سبيل المثال والذي يعتبر مصنعا له غني بالكالسيوم، أما بعض الحلويات التي تحتوي على منتجات الألبان فأظهرت فعالية في خفض مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين النساء.
وأشارت نتائج دراسة أجراها مركز أبحاث التغذية البشرية "جراند فوركس" إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي في الغالب على بعض الأطعمة المعالجة لا يزال بإمكانه تلبية معايير النظام الغذائي الصحي.
ومن هنا أكد الخبراء على أهمية تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة لتوفير العناصر الغذائية الأساسية للجسم، مع تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمعالجة، التي لا توفر البروتين والألياف والمواد المغذية الأساسية.