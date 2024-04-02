هل جميع الأطعمة المصنعة والمعالجة ضارة؟

نالت الأطعمة المصنعة والفائقة المعالجة اهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث ركز العديد من الخبراء في المجال الصحي على سلبياتها التي لا تنتهي، بالإضافة إلى أن دراسات حديثة أكدت وجود صلة بين تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري 2 والاكتئاب والخرف والسرطان.

والأطعمة المصنعة هي تلك التي تخضع لتغييرات في مكوناتها خلال عمليات التقطيع والتسخين والتجميد والبسترة والعصر، وتشمل الأمثلة اللحوم المقددة والخضروات المعلبة والفواكة المحفوظة في الشراب، وبعض أنواع الخبز والأجبان الطازجة.

أما الأطعمة فائقة المعالجة فهي الخيارات الجاهزة للأكل أو التسخين، وغالبًا ما تحتوي على العديد من المكونات المصنعة، مثل المواد المضافة والسكريات والدهون، وتشمل العناصر مثل الزبادي المنكه والعصائر والوجبات الخفيفة المعبأة والمشروبات الغازية واللحوم المصنعة والمعكرونة سريعة التحضير (النودلز).