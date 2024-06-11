5 فوائد "مذهلة" لتناول 3 حبات من اللوز يوميًّا

5 فوائد "مذهلة" لتناول 3 حبات من اللوز يوميًّا
يعد اللوز من المكسرات التي تحتوي على فوائد صحية كثيرة، ويقول خبراء في مجال الصحة إن إضافة 3 حبات من اللوز إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن يقدم فوائد صحية مذهلة.
وبحسب صحيفة" تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي 5 فوائد يمكن الحصول عليها من تناول اللوز:
تنظيم مستويات السكر في الدم
إن الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، ضروري للوقاية من مرض السكري وإدارة الوزن.
ويقول أخصائيو التغذية إن اللوز يتميز بمؤشر غلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم.
تحسين صحة الجلد
اللوز غني بفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي خلايا الجلد من التلف. ويمكن لتناول اللوز بانتظام أن يعزز ترطيب البشرة ويحسن مرونتها، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية.
تقوية العظام
اللوز مصدر جيد للكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام.
ويسهم هذان المعدنان في زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الكسور، بحسب مجلة التغذية والأيض.
إدارة الوزن
يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين والألياف؛ ما يعزز مشاعر الشبع ويسهم في تقليل السعرات الحرارية المتناولة.
وتشير دراسة في المجلة الدولية للسمنة إلى أن دمج اللوز في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد في فقدان الوزن ومنع زيادته.
تعزيز صحة الشعر
من المعروف أن اللوز غني بالبيوتين، وهو فيتامين B المعروف بتعزيز نمو الشعر وقوته، ويمكن أن يساعد تناول اللوز في الحفاظ على شعر صحي وتقليل تساقطه، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية.