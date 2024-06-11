5 فوائد "مذهلة" لتناول 3 حبات من اللوز يوميًّا

يعد اللوز من المكسرات التي تحتوي على فوائد صحية كثيرة، ويقول خبراء في مجال الصحة إن إضافة 3 حبات من اللوز إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن يقدم فوائد صحية مذهلة.

وبحسب صحيفة" تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي 5 فوائد يمكن الحصول عليها من تناول اللوز:

تنظيم مستويات السكر في الدم

إن الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، ضروري للوقاية من مرض السكري وإدارة الوزن.

ويقول أخصائيو التغذية إن اللوز يتميز بمؤشر غلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم.

تحسين صحة الجلد

اللوز غني بفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي خلايا الجلد من التلف. ويمكن لتناول اللوز بانتظام أن يعزز ترطيب البشرة ويحسن مرونتها، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية.