دولة تواجه أسوأ انتشار لحمّى الضنك

توفي أكثر من ألف شخص؛ بسبب حمى الضنك في بنغلادش، منذ مطلع العام، بحسب الأرقام الرسمية، وهو ما يمثل أسوأ انتشار للفيروس الذي ينقله البعوض، في البلاد.

وتشير أرقام نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية مساء الأحد، إلى وفاة 1006 أشخاص، من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة.

وقال مدير الخدمات الصحية السابق بي-نذير أحمد، إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ العام 2000، عندما رصدت بنغلادش أول تفشٍّ لحمى الضنك على أراضيها.