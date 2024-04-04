فوائد صحية مدهشة لماء البامية
اكتسب ماء البامية، اهتمامًا متزايدًا في الأوساط الغذائية نظرًا لفوائده الصحية العديدة، وقدرته على تحسين الصحة بشكل عام.
وتعتبر البامية من النباتات التي تعد جزءًا أساسيًّا من تقاليد المأكولات في عدة ثقافات منذ قرون طويلة.
يقول خبراء صحيون لموقع "تايمز أوف إنديا" إن لماء البامية فوائد صحية جمة، أبرزها:
غني بالعناصر الغذائية
تحتوي البامية على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة العامة، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، التي تُعزز عملية الهضم وتُشعرك بالشبع، وتُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد البامية مصدرا جيدا لفيتامين C، وفيتامين K، والفولات، ومضادات الأكسدة المختلفة، مثل الفلافونويد والبوليفينول، اللذين يعززان الصحة العامة، ويساعدان في مقاومة الالتهابات والأمراض.
التحكم في مستويات السكر في الدم
تُعتبر البامية مفيدة للأفراد المصابين بداء السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، حيث تُساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم.
كما أن الألياف القابلة للذوبان في البامية تُبطئ امتصاص السكر في الدم؛ مما يُحافظ على مستوياته مستقرة، ويُقلل من خطر الإصابة بمضاعفات السكري.
تحسين صحة القلب والأوعية الدموية
يعتقد أن ماء البامية يُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث يُعزى ذلك إلى قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، بالإضافة إلى تأثيراته المضادة للأكسدة التي تحمي القلب والأوعية الدموية من التلف.
تحسين صحة الجهاز الهضمي
ماء البامية فعال في تعزيز عملية الهضم الصحي وتخفيف الإمساك، وذلك بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، والمادة الصمغية التي تُعزز حركة الأمعاء وتجعل عملية الهضم أسلس وأسهل.
إنقاص الوزن
ويُمكن أن يساهم ماء البامية في تحقيق أهداف إنقاص الوزن؛ لأن تناوله يعزز الشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية الأساسية.
كيف تحضر ماء البامية؟
لتحضير ماء البامية، قم بغسل 4-5 قرون بامية طازجة واقطع الأطراف، ثم اقطع كل ثمرة بشكل طولي وضعها في وعاء.
أضف إليها كوبين من الماء وغطِّ الوعاء، واترك قرون البامية في الماء لمدة ثماني ساعات على الأقل.
أخرج قرون البامية وصفي الماء، واشربها على معدة فارغة للاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.