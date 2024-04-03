6 فوائد سحرية للزنجبيل ستجعله مشروبك المفضل

كشفت الأبحاث أن الأعشاب تتمتع بإمكانيات هائلة في عالم الطب الطبيعي، ومن بين هذه الأعشاب يبرز الزنجبيل، إذ يُعَد هذا الجذر المتواضع، الذي يُستخدم عادة في المطابخ حول العالم، فعّالًا للغاية في تعزيز الصحة بشكل عام.

والزنجبيل، يُعرف علميًا باسم "Zingiber officinale"، هو نبات مزهر يستخدم جذره أو جذعه الموجود تحت الأرض على نطاق واسع كتوابل وفي الطب الشعبي. والجينجيرول هو المركب الحيوي الرئيس فيه، وهو المسؤول عن العديد من خصائصه الطبية.

وفي تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا" عدَّد الخبراء أهم فوائد هذا النبات الرائع، ومن أبرزها:

تقليل الالتهابات

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، حيث يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل، وهشاشة العظام.

تخفيف الغثيان

لقرون طويلة، استخدم الزنجبيل كعلاج للغثيان ودوار الحركة، كما يُعرف بفاعليته بتخفيف الغثيان لدى مرضى السرطان بدون الآثار الجانبية السلبية للأدوية.

رفيق العلاج الكيميائي

تشير الدراسات إلى أن مكملات الزنجبيل يمكن أن تقلل من حدوث الغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي، مما يوفر الراحة للمرضى الذين يعانون من الآثار الجانبية لهذا النوع من العلاج.

فقدان الوزن

أظهرت الأبحاث أن مكملات الزنجبيل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الورك لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة.

تحسين مستويات السكر في الدم

أشارت الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد بتخفيض مستويات السكر في الدم ونسبة HbA1c لدى مرضى السكري من النوع 2، مما يساعدهم في السيطرة على أمراضهم بشكل أفضل.