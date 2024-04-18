غزت "تيك توك".. حقائق "مخيفة" عن مكملات الكولاجين والبروبايوتيك
بعد انتشار استخدامها بين رواد تيك توك في الآونة الأخيرة، حذر خبراء في مجال الصحة من مكملات الكولاجين والبروبايوتيك.
وقالت خبيرة التغذية "كلير سورلي" لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن معظم مساحيق الكولاجين ومكملات البروبيوتيك، معالجة بدرجة عالية، وتحتوي على إضافات غريبة وغير تقليدية، قد تشكل خطرا على الصحة.
وأضافت أن تلك المكملات تساهم بشكل واضح في تكوين الغازات وتسبب الانتفاخ لمن يتناولها، بدلا من دعم صحة العظام والأمعاء.
ونصحت خبيرة التغذية الجميع بتناول الأغذية، التي توفر الكولاجين والبربايوتيك بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن حساء العظام والتوت الأحمر يوفران نسبا عالية من الكولاجين، في حال تم استهلاكهما بكميات معقولة.
وأشارت كلير إلى أن البروبايويتيك، موجود بنسب مرتفعة في مخلل الملفوف، قائلة: "لست بحاجة إلى استهلاك الكثير من مخلل الملفوف، ويمكنك البدء بملعقة صغيرة واحدة فقط في اليوم".
وشددت على أن مخلل الملفوف مليء بكل من البروبيوتيك والبروبيوتيك، وهو أكثر ملاءمة للميزانية من المكملات المصنعة.