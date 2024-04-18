غزت "تيك توك".. حقائق "مخيفة" عن مكملات الكولاجين والبروبايوتيك

بعد انتشار استخدامها بين رواد تيك توك في الآونة الأخيرة، حذر خبراء في مجال الصحة من مكملات الكولاجين والبروبايوتيك.

وقالت خبيرة التغذية "كلير سورلي" لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن معظم مساحيق الكولاجين ومكملات البروبيوتيك، معالجة بدرجة عالية، وتحتوي على إضافات غريبة وغير تقليدية، قد تشكل خطرا على الصحة.

وأضافت أن تلك المكملات تساهم بشكل واضح في تكوين الغازات وتسبب الانتفاخ لمن يتناولها، بدلا من دعم صحة العظام والأمعاء.