وجبة الإفطار.. ضرورة غذائية أم طقوس مبالغ فيها؟

لسنوات، كان القول المأثور "الإفطار هو أهم وجبة في اليوم" مقبولا على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن ربع السكان حول العالم لا يتناولون هذه الوجبة الصباحية، وفقًا لتقرير نشره موقع huffpost. ولا يزال الجدل حول أهمية وجبة الإفطار قائمًا، مع تباين الآراء بين الخبراء.

قضية الإفطار

تؤمن الدكتورة إميلي كوبر من مركز "كوبر للتمثيل الغذائي" إيمانًا راسخًا بفوائد وجبة الإفطار، وتقول إن تخطي هذه الوجبة يعطل إفراز الإنسولين؛ مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم. وغالبًا ما يتبع ذلك أعراض مثل التعب، وضباب الدماغ، وتقلب المزاج.

ويتجاهل الكثيرون وجبة الإفطار بسبب الاندفاع الصباحي، أو عدم توفر الطعام، أو إيقاعات الساعة البيولوجية الشخصية التي تؤخر الجوع. ومع ذلك، تصر كوبر على أن تخطي وجبة الإفطار أمر ضار، بغض النظر عن السبب. وتؤكد أن "وجبة الإفطار السيئة أفضل من عدم تناولها"، مؤكدة على أهمية بدء اليوم بالأطعمة الغنية بالمغذيات.