أعشاب يُنصح مريض السكري بغليها وشربها بعد الإفطار

ينصح خبراء من عالم الطب البديل مرضى السكري، بغلي وشرب بعض الأعشاب، التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، أبرزها:

النيم الهندي

تُعرف عشبة النيم بقدرتها الفعّالة في علاج الكثير من الأمراض، ومنها السكري؛ لأنها تحتوي على مركبات تزيد من حساسية الأنسولين، وتعزز امتصاص الخلايا للجلوكوز؛ ما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

القرفة

إلى جانب طعمها الرائع، تُعتبر القرفة عنصرا أساسيا وفعّالا في تقليل حساسية الأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الطب التقليدي والتكميلي.