هل تناول السَّلطات طوال اليوم عادة صحية؟

تعتبر السلطات الخيار الأول للكثيرين الذين يفكرون في اتباع نظام وجبات صحي منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والألياف الغذائية. ولكن هل تناول السلطات طوال اليوم عادة صحية؟

يرى الخبراء بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن تناول السلطات على مدار اليوم، عادة "غير صحية" بل قد تشكل خطرا صحيا.

وفيما يأتي مخاطر استبدال الوجبات اليومية المطهوة بالسلطات النيئة:

خطر التسمم الغذائي

أشارت العديد من الدراسات إلى أن أحد الأسباب الرئيسة للتسمم الغذائي هو تناول السلطات. نظرًا لأن المكونات الخام قد تحتوي على بكتيريا خطيرة، تؤدي لاحتمالية الإصابة بالأمراض.

وحذر الخبراء من الإكثار من تناول الورقيات التي يمكن ان تختبئ البكتيريا في طياتها، حتى بعد غسلها.

تلوث الأغذية

يمكن أن تتسرب المياه الملوثة إلى التربة التي تُزرع فيها الخضراوات؛ ما يؤدي إلى تلوثها. كما يمكن أن يحدث التلوث المتبادل من خلال التعامل غير الصحي مع الأغذية النيئة.