نصائح لهضم أفضل بعد تناول الوجبات الدسمة

يعاني العديد من الناس، بعد تناولهم وجبات دسمة، مضاعفات صحية تؤثر على نشاطهم العام وتعرضهم لأعراض مزعجة.

وتناول موقع "webmd" الطبي، أبرز النصائح التي يجب اتباعها بعد تناول وجبة دسمة.

شرب الماء بكثرة

يساعد شرب كمية كبيرة من الماء في هضم الطعام بشكل كبير وامتصاص العناصر الغذائية أيضًا وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي عدم ظهور أي مضاعفات صحية مرتبطة بالأطعمة الدسمة.

تناول مشروبات هضمية

لا بد من تهدئة المعدة بعد تناول الوجبات الدسمة، من خلال شرب الشاي الأخضر أو النعناع أو البابونج، لتعزيز صحة الهضم ومن ثم عدم الشعور بأي مشكلة صحية.

تناول وجبة خفيفة

احرص على تناول وجبة خفيفة غنية بالألياف مثل الفاكهة أو الخضار أو الحبوب الكاملة، بعد تناول الوجبة الدسمة؛ لما له من أهمية في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الشعور بالتعب.