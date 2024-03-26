بعد خسارة الوزن.. نصائح "بسيطة" للحد من فقدان الكتلة العضلية
إذا كنت تلاحظ صعوبة في مصافحة الآخرين، أو تجد المشي إلى السيارة بعد التسوق أمرا صعبا، فقد يكون هذا نتيجة لفقدان الكتلة العضلية، والذي قد تبدأ أعراضه في الظهور مع التقدم في العمر، أو الإصابة بالأمراض المزمنة، أو فقدان الوزن السريع، خصوصا مع استخدام أدوية إنقاص الوزن الحديثة.
وبهذا الخصوص، حذرت أخصائية التغذية كارلا برادو من جامعة ألبرتا في كندا، من تأثير فقدان الوزن السريع على العضلات، قائلة: "مع فقدان الوزن الكبير بسرعة مع أدوية السمنة الجديدة، يمكن للأشخاص فقدان نسبة كبيرة من الكتلة العضلية".
وأوضح الدكتور دومينيك ويليامز، المدير الطبي لبرنامج إدارة الوزن في مستشفى بنات كينغز للأطفال في ولاية فيرجينيا، أهمية تلبية احتياجات الجسم من السعرات الحرارية.
وأشار الدكتور ويليامز إلى أن عدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى سحب الجسم من احتياطي الطاقة، وبالتالي سحب الطاقة من العضلات.
من جانبها، أكدت سوزيت بيريرا، عالمة أبحاث صحة العضلات، على دور العضلات في دعم الحركة وقدرتها في دعم مستويات الطاقة.
وتشير الأبحاث إلى أن العضلات تلعب دورًا مهما في دعم جهاز المناعة، لذا، من المهم الحفاظ على كتلتها وتقويتها بشكل دوري.
ويشارك الخبراء نصيحتين بسيطتين للحفاظ على الكتلة العضلية:
حقق أهدافك الرياضية الأسبوعية
النشاط البدني هو الطريقة الأهم للحد من فقدان العضلات.
وينصح الخبراء بـ 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة ونشاط تقوية العضلات مرتين في الأسبوع.
ويمكن تحقيق هذا من خلال الركض أو ممارسة أنواع أخرى من التمارين القوية.
زيادة استهلاك البروتين
يوصى بتناول 25-30 جرامًا من البروتين في كل وجبة. ويمكن استخدام مخفوق البروتين كطريقة فعالة لزيادة تناول البروتين وتعويض ما فقد من العضلات.