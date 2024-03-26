بعد خسارة الوزن.. نصائح "بسيطة" للحد من فقدان الكتلة العضلية

إذا كنت تلاحظ صعوبة في مصافحة الآخرين، أو تجد المشي إلى السيارة بعد التسوق أمرا صعبا، فقد يكون هذا نتيجة لفقدان الكتلة العضلية، والذي قد تبدأ أعراضه في الظهور مع التقدم في العمر، أو الإصابة بالأمراض المزمنة، أو فقدان الوزن السريع، خصوصا مع استخدام أدوية إنقاص الوزن الحديثة.

وبهذا الخصوص، حذرت أخصائية التغذية كارلا برادو من جامعة ألبرتا في كندا، من تأثير فقدان الوزن السريع على العضلات، قائلة: "مع فقدان الوزن الكبير بسرعة مع أدوية السمنة الجديدة، يمكن للأشخاص فقدان نسبة كبيرة من الكتلة العضلية".

وأوضح الدكتور دومينيك ويليامز، المدير الطبي لبرنامج إدارة الوزن في مستشفى بنات كينغز للأطفال في ولاية فيرجينيا، أهمية تلبية احتياجات الجسم من السعرات الحرارية.