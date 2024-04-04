منها قصر القامة.. أسباب تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية عدة أسباب وخصائص قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بشكل كبير، منها: التدخين الإلكتروني، والتشاؤم، وقِصر القامة، والشخير، والنقص الحاد في فيتامين (د)، وسن اليأس.

التدخين الإلكتروني

أشارت دراسة حديثة إلى أن التدخين الإلكتروني ليس بديلاً خاليًا من المخاطر، وقال الدكتور يعقوب بن الحسن، المؤلف الرئيس: "المزيد والمزيد من الدراسات تربط السجائر الإلكترونية بالآثار الضارة، وتكتشف أنها قد لا تكون آمنة كما كان يعتقد سابقًا".

التشاؤم

وحول ارتباط التشاؤم بنمط الحياة، خلُص فريق البحث إلى أنه على سبيل المثال، كان الأشخاص الأكثر تشاؤمًا من المدخنين أكثر عرضة للاستمرار بالتدخين بعد خروجهم المستشفى، في حين أن غالبية الأشخاص الأكثر تفاؤلاً قد أقلعوا عن التدخين.

قِصر القامة

تشير نتائج أحدث الأبحاث المستندة إلى بيانات وراثية لما يقرب من 200 ألف شخص، وجدت أن الجينات المرتبطة بقِصر القامة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، في حين أن المتغيرات المعروفة بزيادة الطول تحمي من هذه الحالة، بحسب الصحيفة البريطانية.