منها قصر القامة.. أسباب تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية
ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية عدة أسباب وخصائص قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بشكل كبير، منها: التدخين الإلكتروني، والتشاؤم، وقِصر القامة، والشخير، والنقص الحاد في فيتامين (د)، وسن اليأس.
التدخين الإلكتروني
أشارت دراسة حديثة إلى أن التدخين الإلكتروني ليس بديلاً خاليًا من المخاطر، وقال الدكتور يعقوب بن الحسن، المؤلف الرئيس: "المزيد والمزيد من الدراسات تربط السجائر الإلكترونية بالآثار الضارة، وتكتشف أنها قد لا تكون آمنة كما كان يعتقد سابقًا".
التشاؤم
وحول ارتباط التشاؤم بنمط الحياة، خلُص فريق البحث إلى أنه على سبيل المثال، كان الأشخاص الأكثر تشاؤمًا من المدخنين أكثر عرضة للاستمرار بالتدخين بعد خروجهم المستشفى، في حين أن غالبية الأشخاص الأكثر تفاؤلاً قد أقلعوا عن التدخين.
قِصر القامة
تشير نتائج أحدث الأبحاث المستندة إلى بيانات وراثية لما يقرب من 200 ألف شخص، وجدت أن الجينات المرتبطة بقِصر القامة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، في حين أن المتغيرات المعروفة بزيادة الطول تحمي من هذه الحالة، بحسب الصحيفة البريطانية.
الشخير
وأوضحت الدراسة أن الشخير يمكن أن يكون علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم، ويعتقد أن هذه الانقطاعات المتكررة في التنفس تلحق الضرر بالقلب ونظام القلب والأوعية الدموية الأوسع، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، إذا تركت دون علاج.
نقص فيتامين (د)
إن عدم تناول مكملات فيتامين د لمدة 6 أشهر متتالية قد يؤدي إلى حدوث نقص فيه، وينتج عنه آلام في العظام، وضعف العضلات والتعب، كما أنه قد يزيد من خطر تدهور صحة القلب.
سن اليأس
يجلب انقطاع الطمث سلسلة من المشاكل الصحية، من الهبات الساخنة إلى صعوبات النوم، ولكنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لدراسة قدمت، هذا الأسبوع، في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وفقًا لما ذكرته "تلغراف".