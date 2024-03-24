القهوة تقلل فرص الإصابة بهذا المرض القاتل

ويودي هذا المرض عادة بحياة نحو 16 ألفًا و500 شخص سنويًّا ( ما يعادل 45 شخصًا يوميًّا).

وأشارت الدراسة التي مولها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) وتم نشرها في المجلة الدولية للسرطان، إلى أن أولئك الذين شربوا كوبين على الأقل يوميًّا كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وقالت رئيسة فريق البحث، الدكتورة إلين كامبمان، أستاذة التغذية والأمراض بجامعة فاجينينجن بهولندا، إن المرض يعود لدى واحد من كل 5 أشخاص وقد يكون قاتلًا.

"نتائج محفزة"

وأكدت أن الفريق وجد علاقة قوية بين الاستهلاك المنتظم للقهوة والمرض، وليس ثمَّة علاقة سببية بينهما.

وقال البروفيسور مارك جونتر، المؤلف المشارك للدراسة ورئيس قسم علم الأوبئة والوقاية من السرطان في كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، إن النتائج "محفزة للغاية لأننا لا نفهم حقًّا سبب وجود مثل هذا التأثير للقهوة لدى مرضى سرطان الأمعاء".

وتابع جونتر"تقلل القهوة أيضًا من الالتهابات ومستويات الأنسولين- التي تم ربطها بتطور سرطان الأمعاء - وقد يكون لها تأثيرات مفيدة محتملة على ميكروبيوم الأمعاء".