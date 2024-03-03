تحمي القلب لكن احذر كثرتها.. فوائد ومخاطر القهوة

تمتد شعبية القهوة عبر الثقافات والقارات باعتبارها ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، إذ يتم استهلاك ملياري كوب من القهوة يوميًّا.

ومع ذلك، وسط جاذبية "الكافيين" التي تسبب الإدمان، هناك أسئلة كثيرة حول تأثير القهوة على الصحة.

وبحسب تقرير نشره موقع technology networks ، سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على العلاقة المعقدة بين استهلاك القهوة وصحة الإنسان، وخلافًا للتوقعات أشار العديد من الدراسات إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يؤدي إلى فوائد صحية كبيرة.

وقد كشفت الأبحاث التي أجراها علماء في جامعة بولونيا الايطالية أن الأفراد الذين يتناولون ما بين كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًّا أظهروا انخفاضًا في الضغط الانقباضي والنبضي؛ ما يشير إلى فوائد محتملة للقلب والأوعية الدموية.

وربطت الدراسات الرصدية تناول القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل، إذ يمنح كل كوب انخفاضًا في المخاطر بنسبة 5-12٪.

علاوة على ذلك، ارتبط الاستهلاك المعتاد 3-5 أكواب يوميًّا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15٪.

ومن اللافت للنظر أنه حتى المستويات العالية من استهلاك القهوة، التي تصل إلى 25 كوبًا يوميًّا، لم تكن مرتبطة بمشاكل القلب الرئيسة.

وأشارت الدراسات أيضًا إلى أن القهوة قد تساعد في إدارة الوزن من خلال التأثير على عملية التمثيل الغذائي وتقليل خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى ذلك أشارت الأبحاث الأولية إلى فوائد معرفية محتملة، حيث وجد أن بعض المركبات الموجودة في القهوة تمنع العمليات المرتبطة بمرض الزهايمر.