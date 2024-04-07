عدم تنظيف الأسنان يؤدي للإصابة بمرض مميت وخطير

أصدر أطباء الأسنان تحذيرا جديدا وخطيرا، بعد ربط بحث جديد بين عدم تنظيف الأسنان وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

وقال طبيب الأسنان الدكتور "فراخ حامد" من عيادة Aesthetique Dental Care لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن التأثير الصحي لعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يكون خطيرا ومميتا، خصوصا بعد أن عثر العلماء على نوع من البكتيريا الموجودة داخل القولون.

وأوصح الدكتور حامد "لقد أظهرت الدراسات الجديدة وجود علاقة مثيرة للدهشة بين كيفية رعايتنا لأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون. ويبدو أن نوعًا معينًا من البكتيريا، التي توجد عادة في فمنا، يمكن أن ينتهي بها الأمر في القولون لدينا، في حال لم نغسل أسناننا بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون".