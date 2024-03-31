اتجاهات تبييض الأسنان على تيك توك.. هل هي صحية؟

في عصر تهيمن عليه تطبيقات الصور ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح السعي وراء الابتسامة المبهرة منتشرا بشكل متزايد. ومع ذلك، تظهر بعض التحذيرات ضد المخاطر المحتملة المرتبطة بالاتجاهات الشائعة.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، تشير الإحصائيات الأخيرة من بيانات التعداد السكاني الأمريكي إلى وجود ما يقرب من 37 مليون فرد في الولايات المتحدة وحدها يشاركون في ممارسات تبييض الأسنان منذ عام 2020، مع إنفاق يصل إلى المليارات سنويًا على منتجات التبييض التي لا تستلزم وصفة طبية.

كما أن انتشار هاشتاغ (تبييض_الأسنان) في كل مكان على منصات مثل تيك توك يؤكد بشكل أكبر على الاهتمام السائد بتحقيق ابتسامة أكثر إشراقًا. ويبقى السؤال الذي يلوح في الأفق:

هل هذه العلاجات المنزلية مفيدة حقًا أم أنها ضارة؟

وبحسب طبيبة الأسنان التجميلية جويس كانج، فإن هناك مفاهيم خاطئة سائدة تديمها اتجاهات التبييض المعاصرة، ملقيًة نظرة فاحصة على فعالية هذه الممارسات وسلامتها.

الكركم وزيت جوز الهند والفحم

وسلطت كانج الضوء على مغالطة العلاجات الطبيعية مثل الكركم، ورفضت خصائصه التبييضية المزعومة في غياب التحقق العلمي، على الرغم من لونه النابض بالحياة. وعلى نحو مماثل، كشفت زيف فعالية زيت جوز الهند والمنتجات المعتمدة على الفحم، وحذرت من قدرتها المحتملة على تآكل الاسنان وافتقارها إلى الدعم التجريبي.

بالاضافة الى ذلك، حذرت كانج من الاستخدام العشوائي لبيروكسيد الهيدروجين كغسول للفم، مشددًة على تركيزه غير الكافي للتبييض الفعال والضرر المحتمل لصحة اللثة إذا لم يتم تخفيفه بشكل مناسب.