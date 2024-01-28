ترند يجتاح تيك توك.. تحذيرات من أعواد الأسنان المقلية (فيديو)

أصدر مسؤولون في كوريا الجنوبية تحذيرات صحية، حثوا فيها الأفراد على عدم تناول أعواد الأسنان المصنوعة من نشا الذرة، أو البطاطا الحلوة المصبوغة باللون الأخضر من ملونات الطعام.

وغزا ترند جديد "تيك توك" أخيرا، اتجه في رواد الموقع إلى قلي أعواد الأسنان وتتبيلها بالجبنة قبل تناولها؛ ما أثار القلق بشأن مخاطرها "غير المعروفة".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل فايروسي عبر الإنترنت، أشخاصا يضعون كمية من العيدان في الزيت الساخن، فتتحول إلى أعواد متعرجة تشبه أصابع البطاطا المقلية.

وبعد انتشار الترند بشكل واسع، قالت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية في تغريدة عبر اكس "لم يتم التحقق من سلامة هذه الأعواد كغذاء.. من فضلك لا تأكلها".