ترند يجتاح تيك توك.. تحذيرات من أعواد الأسنان المقلية (فيديو)
أصدر مسؤولون في كوريا الجنوبية تحذيرات صحية، حثوا فيها الأفراد على عدم تناول أعواد الأسنان المصنوعة من نشا الذرة، أو البطاطا الحلوة المصبوغة باللون الأخضر من ملونات الطعام.
وغزا ترند جديد "تيك توك" أخيرا، اتجه في رواد الموقع إلى قلي أعواد الأسنان وتتبيلها بالجبنة قبل تناولها؛ ما أثار القلق بشأن مخاطرها "غير المعروفة".
وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل فايروسي عبر الإنترنت، أشخاصا يضعون كمية من العيدان في الزيت الساخن، فتتحول إلى أعواد متعرجة تشبه أصابع البطاطا المقلية.
وبعد انتشار الترند بشكل واسع، قالت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية في تغريدة عبر اكس "لم يتم التحقق من سلامة هذه الأعواد كغذاء.. من فضلك لا تأكلها".
وعلى عكس العالم، فإن أعواد الأسنان في كوريا الجنوبية ليست مصنوعة من الخشب، ولكنها مصنوعة من مكونات تعتبر صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.
ويحتوي منتج نظافة الفم في كوريا الجنوبية أيضًا على "السوربيتول"؛ وهو كحول سكري موجود في التوت والفواكه، فيه سعرات حرارية أقل بحوالي الثلث من السكر وهو حلو بنسبة 60 في المائة.
ويقول خبراء في مجال الصحة، إن استهلاك كميات كبيرة من السوربيتول يمكن أن يسبب الغازات والإسهال وتشنجات في البطن، أما تناول الكثير من نشا الذرة فقد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من الكاربوهيدرات والسعرات.
وعلى الرغم من المكونات الغذائية لأعواد الأسنان، أكد مسؤولو الصحة، أن سلامة أعواد الأسنان كغذاء لم يتم تقييمها، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية "غير معروفة".