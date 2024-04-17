اللحوم النباتية قد تشكل خطرا حقيقيا على صحتك

أكدت دراسة جديدة أن التحول إلى نظام غذائي نباتي قد لا يكون مفيدًا للصحة، وذلك بعد أن وجد الباحثون أن منتجات اللحوم النباتية لم تظهر فوائد واضحة على صحة القلب؛ ما يثير تساؤلات حول فوائدها المزعومة.

ووصف الخبراء "الادعاءات التي تؤكد أن اللحوم النباتية صحية "غير مبررة"، وحثوا صناع الأغذية على إعادة تقييمها لتطوير منتجات بديلة أخرى للحوم.

ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا منتجات اللحوم النباتية مثل النقانق والبرغر واللحم المفروم، لديهم مستويات ضغط دم أسوأ من الذين استهلكوا اللحوم الطبيعية، وهو ما يشير إلى أن هذه البدائل قد تحمل مخاطر صحية.

ودعا الخبراء إلى إعادة تقييم وتطوير منتجات بديلة للحوم، مع التأكيد على ضرورة فهم الفوارق بين النظام الغذائي النباتي وبين الأنظمة التي تشمل اللحوم النباتية، لتفادي الخلط بينها.