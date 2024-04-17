اللحوم النباتية قد تشكل خطرا حقيقيا على صحتك
أكدت دراسة جديدة أن التحول إلى نظام غذائي نباتي قد لا يكون مفيدًا للصحة، وذلك بعد أن وجد الباحثون أن منتجات اللحوم النباتية لم تظهر فوائد واضحة على صحة القلب؛ ما يثير تساؤلات حول فوائدها المزعومة.
ووصف الخبراء "الادعاءات التي تؤكد أن اللحوم النباتية صحية "غير مبررة"، وحثوا صناع الأغذية على إعادة تقييمها لتطوير منتجات بديلة أخرى للحوم.
ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا منتجات اللحوم النباتية مثل النقانق والبرغر واللحم المفروم، لديهم مستويات ضغط دم أسوأ من الذين استهلكوا اللحوم الطبيعية، وهو ما يشير إلى أن هذه البدائل قد تحمل مخاطر صحية.
ودعا الخبراء إلى إعادة تقييم وتطوير منتجات بديلة للحوم، مع التأكيد على ضرورة فهم الفوارق بين النظام الغذائي النباتي وبين الأنظمة التي تشمل اللحوم النباتية، لتفادي الخلط بينها.
وشارك 82 شخصًا معرضون لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني في تجربة غذائية استمرت 8 أسابيع، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تتبع نظامًا غذائيًا يتضمن اللحوم (42 شخصًا)، ومجموعة تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا تناولوا اللحوم النباتية (40 شخصًا).
وأكدت النتائج عدم وجود فروق واضحة بين النظام الغذائي القائم على اللحوم الحيوانية ومجموعات اللحوم النباتية على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
بل وأكد الباحثون وجود "تحسينات متواضعة" في ضغط الدم لدى أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يتضمن اللحوم، بينما لم يُلاحظ هذا التحسن لدى المتبعين لنظام غذائي نباتي.
وفي النهاية، أشار العلماء إلى أهمية فهم الفوائد الصحية للأنظمة الغذائية النباتية، والتفريق بينها وبين أنظمة اللحوم النباتية، التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، العدو الأكبر لصحة الإنسان.