طرح أول لحم "تندرلوين" نباتي بالكامل للبيع في بريطانيا
أعلنت شركة متخصصة بالتكنولوجيا الغذائية طرح أحدث منتجاتها المصنعة والمتمثلة في أول لحم بقري نباتي تمامًا أطلقت عليه "Whole-Cut Loin" في المملكة المتحدة.
وتدعي شركة "Juicy Marbles" السلوفينية التي طرحت قطعة اللحم البقري النباتي مقابل 47 دولارًا أمريكيًا، أن المنتج الجديد يعتبر "أكبر قطعة لحم مصنعة على الإطلاق" لفئة اللحوم النباتية الكاملة.
وتزن قطعة "تندرلوين" الجديدة ما يقرب من رطلين (756 غم)، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبينما يقع منتج الشركة ضمن هذا النطاق السعري، لم تتضرر أي حيوانات في إنتاجها، فبدلا من ذلك، استخدم مخترعوها آلة "Meat-o-Matic 9000"، التي تضع البروتينات في ألياف خطية من الأسفل إلى الأعلى، وتحاكي هياكل العضلات.
وتنشئ الآلة نسيجًا يحاكي الموجودة في أنسجة اللحم البقري، ما يؤدي إلى قطع مثيرة "تمزق بهدوء".
وتتكون هذه الألياف من الماء، بروتين الصويا، بروتين القمح، الملح، مسحوق الشمندر، وهذا الأخير يعطي لونًا أحمر مثل لحم البقر.
وتستخدم الشركة زيت عباد الشمس لتكرار رخام الخاصرة - حزام الدهون البيضاء الكريمية التي تجعل اللحم البقري مثيرًا للعصير.
ويحتوي كل جزء 3.5 أوقية (100 جرام) على 175 سعرة حرارية و 22.8 جرام من البروتين، وهو مماثل لتلك الموجودة في شرائح اللحم البقري.
ويحاول العديد من الباحثين إيجاد طرق مختلفة لإنتاج بدائل اللحوم والألبان التي لا تعتمد على المنتجات الحيوانية.
وتشمل هذه اللحوم المصنوعة من الحشرات والجبن المصنوع من البازلاء والنقانق المزروعة في المختبر من عدد قليل من الخلايا الحيوانية.
والشركة، التي تعتبر رائدة في مجال القطع الكامل النباتي بعد الإصدار التجاري لمنتجها الأول - أول mignon نباتي في الصناعة - تضيف الآن منتجًا جديدًا مع عرض تقديمي غير عادي لهذه الفئة.
وبدلاً من استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، تطبق "Juicy Marbles" تقنية تجميع ثلاثية الأبعاد خاصة لإعادة إنشاء الملمس والرخام الدهني الذي يميز لحوم الحيوانات.
وتدعي الشركة أن لحومها النباتية مغذية، حيث وصلت إلى تصنيف "Nutri-Score" من "A".