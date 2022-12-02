طرح أول لحم "تندرلوين" نباتي بالكامل للبيع في بريطانيا

وبينما يقع منتج الشركة ضمن هذا النطاق السعري، لم تتضرر أي حيوانات في إنتاجها، فبدلا من ذلك، استخدم مخترعوها آلة "Meat-o-Matic 9000"، التي تضع البروتينات في ألياف خطية من الأسفل إلى الأعلى، وتحاكي هياكل العضلات.

وتنشئ الآلة نسيجًا يحاكي الموجودة في أنسجة اللحم البقري، ما يؤدي إلى قطع مثيرة "تمزق بهدوء".

وتتكون هذه الألياف من الماء، بروتين الصويا، بروتين القمح، الملح، مسحوق الشمندر، وهذا الأخير يعطي لونًا أحمر مثل لحم البقر.