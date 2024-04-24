أعراض مبكرة تظهر على الأطفال المصابين بالتوحد

اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة ناتجة عن اختلافات في الدماغ، يمكن أن تسبب مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى اهتمامات أو سلوكيات مقيدة أو متكررة.

وبحسب الأطباء، تبدأ أعراض اضطراب طيف التوحد في الظهور عند الأطفال في الفترة الزمنية بين 12 و18 شهرًا، وأحيانًا قبل ذلك.

وتتضمن العلامات المبكرة الشائعة صعوبة في التواصل البصري، وعدم الاستجابة للأسماء، وصعوبة في متابعة نظرة شخص آخر أو الإشارة بإصبعه إلى شيء ما، وضعف في مهارات التظاهر والتقليد، ومشاكل في التواصل غير اللفظي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية تقدم المراكز الطبية أمثلة على السلوكيات والاهتمامات "غير العادية" للأطفال، مثل: صف الألعاب أو الأشياء الأخرى، والاضطراب عند تغيير ترتيبها، واللعب بالطريقة نفسها في كل مرة، وتكرار الكلمات أو العبارات، ورفرفة اليدين أو اهتزاز الجسم أو الدوران في دوائر، وردود فعل صادمة على مظاهر الأشياء أو روائحها أو طعمها أو شكلها أو ملمسها.