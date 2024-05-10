لن تختفي.. كشف مخيف حول متحورات كورونا
أكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن فيروس كورونا لن يختفي، وأنه ما زال يتحور ويظهر في سلالات جديدة.
وقالت الصحيفة إن أحدث المتغيرات السائدة لفيروس سارس-كوف-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19 (كورونا)، هي جزء من مجموعة تسمى أحيانًا متغيرات ”FLiRT“ وهي بمثابة تذكير بأن الفيروس لن يختفي، وأن بعض الأشخاص ما زالوا يعانون منه.
وأوضحت أنه حتى الآن، لم يثبت أن السلالات المتحورة تسبب أي مرض أكثر خطورة، مؤكدة أن اللقاحات لا تزال فعالة، "ولكن لا يوجد يقين حول كيفية تغير الفيروس وما سيحدث بعد ذلك".
ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن حالات دخول المستشفيات الأسبوعية في أدنى مستوى لها منذ بداية الجائحة.
ولكن، اعتبارًا من 1 مايو أيار، لم يعد مطلوبًا من المستشفيات الإبلاغ عن حالات دخول كوفيد-19 إلى المستشفيات أو الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أو بيانات إشغال المستشفيات إلى الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
ويمثل المتغير السائد KP.2 ما يقرب من 25 % من جميع الإصابات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وسلالة KP.2 هي سليلة السلالة المتغيرة JN.1، التي تجاوزتها، مؤخرًا، باعتبارها السلالة السائدة. ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن السلالة JN.1 مسؤولة عن 22% من جميع الإصابات.
والمتغير السائد KP.2 هو عضو في مجموعة من متغيرات سارس-كوف-2 التي تسمّى أحيانًا متغيرات ”FLiRT“، وسميت بهذا الاسم بسبب الأسماء التقنية لطفراتها، وفقًا لجمعية الأمراض المعدية الأمريكية.
وتنتشر متغيرات FLiRT الأخرى، بما في ذلك KP.1.1.1، في الولايات المتحدة، ولكنها ليست منتشرة بعد مثل KP.2.
متغيرات فرعية
وقال أخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، ويليام شافنر، إنه لا يوجد شيء مختلف جوهريًا في المتغيرات الجديدة مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس، فجميعها متغيرات فرعية من الأوميكرون وتحتوي على طفرات بروتينية شوكية تجعلها أكثر قابلية للانتقال.
وأضاف: "نحن في عصر الأوميكرون، وهناك العديد من المتغيرات الفرعية التي أصبحت سائدة، وهي قابلة للانتقال بشكل كبير، ولكن لا يبدو أنها تنتج مرضًا أكثر حدة".
وأكد أن الطفرات البروتينية الشائكة تعني أن اللقاحات والمناعة المكتسبة سابقًا قد لا تحمي الشخص تمامًا كما كانت تحميه من السلالات السابقة، لكن الاختبارات المعملية تظهر أنه لا تزال هناك حماية كبيرة ضد المرض الشديد.
وقال: "نحن، الآن، نتعامل مع هذا المرض على أنه أحد التهابات الجهاز التنفسي الخطيرة التي يغلب عليها الطابع الموسمي. إنه الآن متوطن، ونحن نتعلم جميعًا كيفية التعامل معه بطريقة روتينية. إنها لن تختفي".
ويخطط مسؤولو الصحة الفيدراليون لحملة تطعيم في الخريف، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، هذا الأسبوع، إنها ستؤجل اجتماع اللجنة الاستشارية بشأن تركيبة تلك اللقاحات حتى الشهر المقبل حتى يتمكن الخبراء من الحصول على المزيد من البيانات حول المتغيرات المنتشرة.
ويريد المسؤولون أن يستهدف اللقاح الجديد السلالة السائدة، لكن ذلك قد يكون هدفًا متحركًا، فالعالم الحقيقي ليس مختبرًا.
وبحلول الوقت الذي يتم فيه تصنيع اللقاحات وتوزيعها، من المحتمل أن تكون هناك سلالة سائدة جديدة. وهو أمر يحدث مع لقاح الإنفلونزا السنوي أيضًا.
ويمكن أن تحمي اللقاحات من العدوى الخطيرة ودخول المستشفى. وقد أظهرت البيانات الأولية لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في فبراير/شباط، أن لقاح 2023 كان فعالاً بنسبة 53% تقريبًا ضد العدوى المصحوبة بأعراض.
واستهدفت تلك اللقاحات المتغير الأوميكي XBB.1.5، الذي كان سائدًا في معظم لقاحات 2023، ولكن حل محله المتغير JN.1 بعد فترة وجيزة من طرح اللقاحات.
لكن أقل من 1 من كل 4 بالغين في الولايات المتحدة تلقوا اللقاحات في الخريف الماضي، وهناك قلق من أن انخفاض معدلات التطعيم مع المتغيرات المتحورة قد يكون وصفة لزيادة الإصابات في الصيف.
كما أن التحور الأخير هو أيضًا تذكير بأن بعض الأشخاص ما زالوا يعانون من كوفيد-19 الطويل.