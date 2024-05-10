لن تختفي.. كشف مخيف حول متحورات كورونا

أكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن فيروس كورونا لن يختفي، وأنه ما زال يتحور ويظهر في سلالات جديدة.

وقالت الصحيفة إن أحدث المتغيرات السائدة لفيروس سارس-كوف-2، الفيروس المسبب لكوفيد-19 (كورونا)، هي جزء من مجموعة تسمى أحيانًا متغيرات ”FLiRT“ وهي بمثابة تذكير بأن الفيروس لن يختفي، وأن بعض الأشخاص ما زالوا يعانون منه.

وأوضحت أنه حتى الآن، لم يثبت أن السلالات المتحورة تسبب أي مرض أكثر خطورة، مؤكدة أن اللقاحات لا تزال فعالة، "ولكن لا يوجد يقين حول كيفية تغير الفيروس وما سيحدث بعد ذلك".

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن حالات دخول المستشفيات الأسبوعية في أدنى مستوى لها منذ بداية الجائحة.

ولكن، اعتبارًا من 1 مايو أيار، لم يعد مطلوبًا من المستشفيات الإبلاغ عن حالات دخول كوفيد-19 إلى المستشفيات أو الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أو بيانات إشغال المستشفيات إلى الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

ويمثل المتغير السائد KP.2 ما يقرب من 25 % من جميع الإصابات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسلالة KP.2 هي سليلة السلالة المتغيرة JN.1، التي تجاوزتها، مؤخرًا، باعتبارها السلالة السائدة. ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن السلالة JN.1 مسؤولة عن 22% من جميع الإصابات.

والمتغير السائد KP.2 هو عضو في مجموعة من متغيرات سارس-كوف-2 التي تسمّى أحيانًا متغيرات ”FLiRT“، وسميت بهذا الاسم بسبب الأسماء التقنية لطفراتها، وفقًا لجمعية الأمراض المعدية الأمريكية.

وتنتشر متغيرات FLiRT الأخرى، بما في ذلك KP.1.1.1، في الولايات المتحدة، ولكنها ليست منتشرة بعد مثل KP.2.

متغيرات فرعية

وقال أخصائي الأمراض المعدية والأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، ويليام شافنر، إنه لا يوجد شيء مختلف جوهريًا في المتغيرات الجديدة مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس، فجميعها متغيرات فرعية من الأوميكرون وتحتوي على طفرات بروتينية شوكية تجعلها أكثر قابلية للانتقال.