"جونو".. المتحور الجديد من كورونا يثير القلق

أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية بأن المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بـ"جونو" هو المسؤول عن غالبية الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة.

ويوصف الفيروس بأنه "مراوغ" لجهاز المناعة؛ ما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بعد عطلة الأعياد والمدارس.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، الخميس، بأن متغير "JN.1" المسمى “جونو Juno” كان مسؤولًا عن ما نسبته 62% من عينات كورونا التي تم تسجيلها في الأسبوع الأخير من عام 2023 في المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة مستشفيات على الأقل اضطرت لإعادة فرض ارتداء الأقنعة؛ في محاولة لمعالجة الضغوط المتزايدة خلال فصل الشتاء، في أعقاب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا.