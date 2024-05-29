تسمم الماء.. خطر صامت يهدد حياتك
يعد الحفاظ على رطوبة الجسم ضرورة صحية، لكن يؤكد خبراء في مجال الصحة أن الإفراط في شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة تعرف بـ"تسمم الماء".
ويحدث تسمم الماء عند شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى تخفيف مستويات الصوديوم في الدم، والذي يلعب دورًا حيويًّا في تنظيم توازن الماء داخل الخلايا وحولها.
وعندما تنخفض مستويات الصوديوم في الدم بشكل كبير، تبدأ خلايا الجسم في الانتفاخ، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل: تورم الدماغ، والنوبات، والغيبوبة، وحتى الموت.
الأعراض والكمية
وتشمل أعراض تسمم الماء الغثيان، والقيء، والصداع، والارتباك، وضعف العضلات أو التشنجات، والنوبات، وفقدان الوعي، وتنتج هذه الأعراض عن انتفاخ الخلايا بسبب انخفاض مستويات الصوديوم.
وكمية الماء التي قد تؤدي إلى التسمم تختلف من شخص لآخر بناءً على وزن الجسم، ومستوى النشاط، والصحة العامة، ويعتبر شرب أكثر من لتر واحد من الماء في الساعة لبضع ساعات متتالية خطيرًا على الصحة.
ولتجنب تسمم الماء، يجب موازنة استهلاك الماء مع احتياجات الجسم. وينصحك الخبراء بشرب الماء عندما تشعر بالعطش، لأنه المؤشر الطبيعي لحاجة الجسم.
كما أوصوا بضرورة مراقبة لون البول؛ فالأصفر الفاتح يشير إلى الترطيب الجيد، بينما يشير البول الداكن إلى الجفاف، والبول الصافي قد يدل على الإفراط في الترطيب.