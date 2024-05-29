تسمم الماء.. خطر صامت يهدد حياتك

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم ضرورة صحية، لكن يؤكد خبراء في مجال الصحة أن الإفراط في شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة تعرف بـ"تسمم الماء".

ويحدث تسمم الماء عند شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى تخفيف مستويات الصوديوم في الدم، والذي يلعب دورًا حيويًّا في تنظيم توازن الماء داخل الخلايا وحولها.

وعندما تنخفض مستويات الصوديوم في الدم بشكل كبير، تبدأ خلايا الجسم في الانتفاخ، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل: تورم الدماغ، والنوبات، والغيبوبة، وحتى الموت.