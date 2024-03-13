فوائد "غير متوقعة" لمضغ العلكة
بحسب دراسة جديدة أجرتها شركة "مارس"، فقد تكون حبة العلكة هي المفتاح لتحسين تركيزك وزيادة انتباهك.
وعلى الرغم من أن الكثيرين ينزعجون من "صوت" العلكة ويرفضون تناولها، إلا أن الأبحاث العلمية الجديدة دعمت فعالية العلكة في تحسين الأداء اليومي.
وأوضحت الدراسة أن فكرة استخدام العلكة لتعزيز صحتك العقلية ليست جديدة، فقد جاءت من تجارب حقيقية شاركها الأفراد.
وتشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، حيث يمكن أن يساعدك على التركيز بشكل أفضل في العمل أو المدرسة، كما أنه يقلل من مستويات التوتر.
ووجدت الدراسات أيضًا صلة بين مضغ العلكة وزيادة الإنتاجية واليقظة، وتحسين المزاج.
وتقول جيسيكا بلونتشاك، الأخصائية الاجتماعية السريرية، لموقع Yahoo Life، إن مضغ العلكة يعمل أيضًا كمخفف للتوتر.
وتضيف بلونشاك: "الأمر كله يتعلق بالإثارة الناجمة عن المضغ، وهو ما يعني بشكل أساسي أن المضغ يحفز أدمغتنا باستمرار، ويمكّننا من التركيز بشكل مكثف على العمل الذي نقوم به".
لكن وفقا لعيادة كليفلاند، فإن الاستهلاك المفرط للعلكة يمكن أن يسبب ضغطًا على عضلات الفك ومفصله؛ ما يؤدي إلى إرهاق العضلات. كما يمكن أن ينتج عنه مشاكل في الجهاز الهضمي كالانتفاخ، خاصة عند تناول كميات كبيرة من محلي السوربيتول الموجود في معظم أنواع العلكة.