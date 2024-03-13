فوائد "غير متوقعة" لمضغ العلكة

بحسب دراسة جديدة أجرتها شركة "مارس"، فقد تكون حبة العلكة هي المفتاح لتحسين تركيزك وزيادة انتباهك.

وعلى الرغم من أن الكثيرين ينزعجون من "صوت" العلكة ويرفضون تناولها، إلا أن الأبحاث العلمية الجديدة دعمت فعالية العلكة في تحسين الأداء اليومي.

وأوضحت الدراسة أن فكرة استخدام العلكة لتعزيز صحتك العقلية ليست جديدة، فقد جاءت من تجارب حقيقية شاركها الأفراد.

وتشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، حيث يمكن أن يساعدك على التركيز بشكل أفضل في العمل أو المدرسة، كما أنه يقلل من مستويات التوتر.