ما أضرار مضغ العلكة؟

مضغ العلكة عادة شائعة، ورغم أنها تحسن صحة الفم، وتقلل التوتر، وتزيد التركيز، فإن مضغها لساعات قد يكون له أضرار جسيمة.

ووفقًا لموقع "ديربورن" المهتم بأخبار الصحة، أفادت الدكتورة ناتاليا بيلوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأن العلكة في حد ذاتها ليست ضارة بالجسم، لكن مضغها بشكل مستمر يؤدي إلى عواقب سلبية.

وأضافت أن العلكة تسبب إجهادًا للمفاصل الفكية الصدغية، ينتج عنه آلام في الوجه والرأس.

وتابعت "بالإضافة لما سبق، فإن الاستهلاك المفرط للعلكة السكرية، يمكن أن يسهم في تسوس الأسنان ومشكلات أخرى".

ونصحت بيلوفا بمضغ العلكة الخالية من السكر لتقليل خطر تسوس الأسنان، لمدة لا تزيد على 20-30 دقيقة في المرة الواحدة، وتجنب مضغها لمدة ساعة تقريبًا للسماح لمفاصل الفك وعضلاته بالاسترخاء".

وقالت "يوفر مضغ العلكة العديد من الفوائد، إذ يَعمل على تحفيز إفراز اللعاب؛ ما يساعد على حماية اللثة والأسنان بشكل طبيعي من تأثيرات البكتيريا والأحماض.

وبالإضافة إلى ذلك، "يمكن أن يساعد مضغ العلكة في تقليل مستوى التوتر والقلق، وكذلك تحسين الذاكرة والتركيز.