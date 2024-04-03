هل لمكملات الفطر فوائد صحية حقيقية؟

شهد الطلب على المنتجات التي تحتوي على الفطر ارتفاعًا ملحوظًا في مجال الصحة مؤخرًا، حيث ظهرت العديد من العلامات التجارية والأسماء التجارية التي تحتوي على هذا النبات بشكل واسع.

وعلى الرغم من أن استخدام الفطر الصالح للأكل شائع للغاية منذ الأزل، إلا أن الدراسات حول القيمة الغذائية والفوائد الصحية له زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى ازدهار المكملات الغذائية المعتمدة عليه.

وتشمل هذه المكملات مساحيق الفطر المجففة المضافة إلى مختلف المنتجات مثل مخفوقات البروتين وخلطات القهوة، إضافة إلى منتجات أخرى مثل العلكة وألواح الشوكولاتة، التي تشهد زيادة في الطلب.

ويقول خبراء لموقع "ياهو نيوز" إن منتجات الفطر المدعمة قد تحسن المناعة، وتعزز صحة الأمعاء، وتقي من مخاطر السرطان، إلى جانب تحسين ضغط الدم، وإبطاء عملية الشيخوخة، وتقليل الالتهابات، وغيرها من الفوائد المحتملة.

ومع ذلك، فإن التساؤل حول مدى دقة وجودة هذه المكملات يستدعي التفكير في الحقائق العلمية المتاحة قبل اتخاذ قرارات بشأن استخدامها.