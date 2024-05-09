يتشابه مع المنشطات القوية.. الكافيين يخفي مخاطر صحية

سلّط تقرير طبي الضوء على ما وصفه "الطبيعة المزدوجة" للكافيين، الذي يساهم في زيادة النشاط، وفي الوقت ذاته ينضوي على مخاطر صحية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Neuro Science News"، "تؤكد دراسة حديثة على أهمية الاعتدال في تناول الكافيين، وتسلط الضوء على تشابهه مع المنشطات القوية وتداعياته على الجهاز العصبي المركزي.

ومع وصف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حدا يوميا قدره 400 ملليغرام، فإن فهم تأثيرات الكافيين يظهر كأمر محوري لكل من المستهلكين ومزودي المنتجات التي تحتوي على هذه المادة.

وفي حين يعد الكافيين بتعزيز التركيز والبراعة البدنية، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى القلق والأرق وتفاقم الحالات الصحية الموجودة مسبقًا.

وأدت المخاطر المرتبطة بزيادة تناول الكافيين إلى حدوث حوادث صحية خطيرة؛ ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية مثل الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد شركة "Panera Bread" بشأن مشروباتها التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.