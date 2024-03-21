الأغلى في العالم.. علاج ينقذ الأطفال المصابين باضطراب وراثي قاتل

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية علاجًا جينيًا جديدًا يسمى "لينميلدي Lenmeldy" لعلاج حثل المادة البيضاء المتبدل اللون، وهو اضطراب وراثي قاتل يصيب عادةً الأطفال دون سن السابعة.

ويبلغ سعر الجملة لدواء "لينميلدي"، الذي تصنعه شركة أوركارد ثيرابيوتيكس، 4.25 مليون دولار، مما يجعله أغلى دواء في العالم، وعلى الرغم من أن سعر الجملة عادةً ما تغطيه خطط التأمين، إلا أن التكاليف المرتفعة للعلاجات الجينية قد ترهق قدرة شركات التأمين على توفير تغطية لهذه العلاجات.

ويحدث هذا المرض بسبب نقص إنزيم ضروري لتحليل بعض المواد الدهنية، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للحركة والتفكير.

ويعمل "لينميلدي" باستخدام الخلايا الجذعية من شخص مصاب بداء MLD وإدخال نسخ عاملة من الجين المعيب، مما يسمح للخلايا التي تم إصلاحها بإنتاج الإنزيم المفقود.

وأظهر المرضى الأوائل الذين عُولجوا باستخدام "لينميلدي" فوائد طويلة الأمد، حيث لا تزال الخلايا المعدلة جينيًا تنتج الإنزيم بعد مرور أكثر من 12 عامًا.