دراسة: النوم في عطلة نهاية الأسبوع مرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأفراد الذين ينخرطون في فترات أطول من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، خاصة بين الرجال والأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

وبحسب تقرير نشره موقع "psypost"، يعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا على مستوى العالم، ويساهم بشكل كبير في الإصابة بالإعاقة في جميع أنحاء العالم.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 18.5% من الأفراد في الولايات المتحدة وحدها عانوا من أعراض الاكتئاب خلال الأسبوعين الماضيين.

ويتميز الاكتئاب بمشاعر الحزن المستمرة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، ويمكن أن يظهر في مختلف الأمور العاطفية والجسدية؛ ما يعيق الأداء اليومي.

ويهدف الباحثون إلى استكشاف العلاقة بين النوم في عطلة نهاية الأسبوع وأعراض الاكتئاب، والتعرف على حالات العجز السائدة في النوم خلال أسبوع العمل في المجتمع الحديث.

وللتحقق من ذلك، قام الفريق بتحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، وهو برنامج أجراه المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة.